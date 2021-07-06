Hatay merkezli 5 ilde hırsızlık operasyonu: 25 gözaltı

Asayiş Şube Müdürlüğü, evden hırsızlık olaylarının önüne geçmek için Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde çalışma başlattı. Gerçekleşen hırsızlık olaylarında şüphelilerin başka illerden gelip Hatay'da hırsızlık yaptıklarını tespit eden polis, yaptığı projeli çalışma sonucunda 27 kadın olmak üzere toplam 46 şüpheli tespit edildi. Polis, il genelinde gerçekleşen 5 hırsızlık olayı ile ilgili 9 şüpheliyi göz altına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 15 bin 570 lira, 100 Dolar, 6 adet alyans, 3 adet bilezik, 3 adet kolye ve 2 adet tam altın ele geçirdi.

Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan 9 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

HATAY MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON

Başka illerden gelip Hatay'da evden hırsızlık yapan şahıslara yönelik ise Hatay Merkezli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin ve Ankara olmak üzere toplam 5 ilde, 16 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 9'u kadın, 12 erkek ve 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 25 kişi göz altına alındı. Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 52 adet 9 mm çapında fişek, 157 adet dolu kartuş, 2 adet yüzük, 3 adet altın bileklik, 1 adet kolye, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet sustalı tabir edilen bıçak ve 1 adet av tüfeği dipçiği ele geçirildi.

Belirtilen adreslerde yapılan aramalarda ayrıca; 4 ayrı hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalanarak bölge kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Hatay'da gerçekleşen toplam 31 evden hırsızlık olayının şüphelisi olan şahısların çalmış olduğu para ve ziynet eşyalarının yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde olduğu tespit edilirken, yakalanan şüphelilerle ilgili adli tahkikat ve firari şüphelilerin yakalama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.