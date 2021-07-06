Hemşire maaşları ne kadar oldu? Temmuz zammı ile 2021 hemşire maaşı zam oranı ne kadar, kaç TL?

HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Hemşire maaşları son günlerde milyonlarca kişinin gündeminde bulunuyor. TÜİK verilerine göre, Yılın ilk altı ayında yüzde 8,45'lik enflasyonla birlikte, memur, sözleşmeli çalışan ve emekli, hemşirelerin yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranları netleşti. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösterirken 2021 yılında hemşire maaşı 6.187 liraya yükseldi.

TEMMUZ AYI MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükseldi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Temmuzdan geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı.

HEMŞİRE MAAŞI ZAM ORANI NE KADAR? 2021

Hemşire (Lisans 5/1) - Mevcut Maaş: 5. 868 - Zam Tutarı: 319 | Toplam Zamlı Maaş: 6. 187