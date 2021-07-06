İki metrobüs çarpıştı: 24 yaralı

Küçükçekmece
'de Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, dün sabah 08.00 sıralarında arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada her iki metrobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 24 kişi yaralanırken, iki metrobüste hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı. Her iki yönde de metrobüs kuyrukları oluşurken binlerce kişi işine geç kaldı. Kaza yapan metrobüslerin yol yardım araçlarıyla bölgeden çekilmesinin ardından seferler normale döndü.