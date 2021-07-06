İstanbul'da ilginç olay: Hırsız selfie yapmış!

5 KAMERAYA RAĞMEN HIRSIZLIK VE SELFIE

Yusuf Çakar, "Bunlardan biri, en pahalı marka telefonun son modellerinden birini eline alıp deneme bahanesi ile selfie çekiyor, sonra bunu siliyor. Ancak, o telefonda silinen fotoğrafları geri alma olanağı olduğunu bilmiyor veya unutuyor. Babam bizi arıyor, cihazın fiyatını soruyor. Sonuçta bunu 5 kameranın önünde yapabilecek cesarete sahip. Polise giderek ifadelerimizi, görüntüleri, bilgilerimizi verdik. Yaklaşık 10 bin lira kaybımız var. Pandemi süreci var, uğraşıyoruz. Bunu bize yapan başkasına neyi yapmaz. Bir tane çalsa, 'ihtiyacı var' dersin ama direkt soyguna gelmişler. O an 5, 10 tane de olsa çalacaklar. Biz de kendimizce iz sürmeye çalıştık. Bekliyoruz, inşallah yakalanır. Bulunabileceğini umuyorum" dedi.