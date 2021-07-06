İzmir’de feci kaza: 1’i ağır 11 yaralı

Kaza, dün akşam saat 21.25 sıralarında, Ödemiş–Kiraz karayolu Gereli Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Kiraz istikametinden Ödemiş'e seyir halinde olan B.M. (48) idaresindeki araç ile karşı yönden gelen İ.D. (34) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle İ.D. yönetimindeki araç takla atarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma, bölge trafik ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri araç içerisindeki Ö.D. (28), M.D. (8) ve ağır yaralanan Melike D.yi (6), ambulansa alarak Ödemiş Devlet Hastanesi' kaldırıldı. Durumu ağır olan Melike D.'nin ise daha sonra İzmir'de bulunan bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
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BİR OTOMOBİLE 8 KİŞİ BİNMİŞLER
B.M., idaresindeki araçta 8 kişinin bulunduğu belirtilirken, yaralılardan F.A. (20), G.Ö. (16), Ş.T. (30), M.Ö. (30), E.D. (25), Y.T. (17), G.M. (29) ambulansa alınarak kaldırıldıkları Ödemiş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.
Öte yandan, Ödemiş Jandarma Komutanlığı ekipleri yol güvenliğini sağlarken, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Grup Amirliği ekiplerinin de kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.