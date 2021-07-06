İzmir’de feci kaza: 1’i ağır 11 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle İ.D. yönetimindeki araç takla atarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma, bölge trafik ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri araç içerisindeki Ö.D. (28), M.D. (8) ve ağır yaralanan Melike D.yi (6), ambulansa alarak Ödemiş Devlet Hastanesi' kaldırıldı. Durumu ağır olan Melike D.'nin ise daha sonra İzmir'de bulunan bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.