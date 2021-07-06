Kadına şiddetle mücadelede uzman ekip sahada

Kadına yönelik şiddetle mücadelede sağlık
çalışanları da AFAD da mücadelede etkin rol oynamak için sahada olacak. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4
. Ulusal Eylem Planı'nın stratejik hedefleri arasında uzman kadroya ağırlık verilmesi için harekete geçildi. Buna göre ilgili tüm devlet birimlerine eğitim verilecek. Afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında hizmet sunan kurum ve birimler, şiddet vakasına tespit ve müdahale süreçlerini gözden geçirerek, sürece özgü iş akışlarının yer aldığı el kitabı, kılavuz oluşturacak. Çalışmalar Adalet, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının yanı sıra AFAD'ın sorumluluğunda yapılacak. Halen, Türkiye'nin tüm illerinde faaliyet gösteren 360 sosyal hizmet merkezi bünyesinde oluşturulan şiddetle mücadele irtibat noktalarına mağdurların kolay ulaşabilmesi sağlanırken, bu merkezlerde şiddet mağdurlarına rehberlik ve danışmanlık, hukuk, sağlık, istihdam hizmetleri yanında çocuklarına sağlanan burslarla da destek veriliyor. ANKARA