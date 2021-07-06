Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: En son deprem nerede oldu, şiddeti kaç? 6 Temmuz 2021 Kandilli deprem son dakika!

Ülkemiz genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi (koeri) tarafından anlık olarak açıklanıyor. Güncel Kandilli Rasathanesi son depremler listesi deprem araştırması yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, şiddeti kaç gibi sorularla depremleri araştıranlar, 6 Temmuz 2021 Kandilli deprem son dakika güncellemelerine haberimizden erişebiliyor. İşte dün geceden bu yana meydana gelen yer hareketleri.
DEPREM Mİ OLDU?
Bulunduğu yerde sarsıntı hisseden ve deprem olduğu düşüncesiyle araştırmaya koyulan pek çok kişi deprem mi oldu, kaç şiddetinde gibi soruların yanıtını arıyor. Bu yanıtlar için Kandilli Rasathanesi'nin sitesi koeri ziyaret ediliyor. İşte güncel depremler.
SON DEPREMLER LİSTESİ 6 TEMMUZ 2021 SALI
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.07.06 08:09:06 36.2913 27.0943 22.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.06 08:06:57 36.3070 27.0563 8.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.06 07:51:52 36.3657 27.1627 8.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.07.06 07:43:26 36.3483 27.0138 9.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.06 07:36:57 37.9457 27.6225 9.5 -.- 1.4 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2021.07.06 07:36:05 37.8447 26.4163 3.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.07.06 07:25:02 36.2648 27.1215 23.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.06 07:10:04 36.3832 27.0112 9.3 -.- 3.5 3.6 AKDENIZ İlksel 2021.07.06 07:03:54 36.3342 26.9993 9.9 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel 2021.07.06 06:52:34 37.9007 26.7608 14.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.06 06:41:32 35.8702 25.6260 19.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.06 06:25:42 37.8953 26.9635 10.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.06 06:20:44 36.0015 31.5238 31.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.06 05:41:12 37.8540 26.7143 5.4 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.06 05:33:02 36.3035 27.1422 23.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.07.06 05:18:51 36.2097 27.1642 82.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.06 05:18:10 36.2767 27.0557 48.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.06 05:15:03 36.2830 27.1362 12.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.06 05:14:04 39.9712 26.9168 13.0 -.- 1.5 -.- TEPEKOY-CAN (CANAKKALE) İlksel 2021.07.06 04:52:55 39.9622 39.5338 7.5 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel 2021.07.06 04:46:16 37.9218 26.9035 17.0 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.06 04:36:19 36.2913 27.1062 24.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.06 04:31:40 36.2743 27.1685 23.4 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.07.06 04:24:31 36.3072 27.1812 24.4 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.07.06 03:58:07 36.3110 27.1737 9.7 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.07.06 03:57:18 36.3033 27.0965 21.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.06 03:48:55 37.8247 26.9833 4.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.06 03:39:44 36.3923 27.2335 15.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.07.06 03:38:48 36.3593 27.2507 5.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.07.06 03:35:29 36.9208 26.5292 23.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.06 03:13:52 36.4023 27.2565 16.3 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.07.06 03:05:48 40.9597 23.4638 38.3 -.- 3.8 3.7 YUNANISTAN İlksel 2021.07.06 03:00:29 36.3062 27.1058 21.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2021.07.06 02:54:38 38.1560 30.0583 23.4 -.- 2.1 -.- YESILHUYUK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel 2021.07.06 02:21:04 40.2240 41.4085 5.7 -.- 2.3 -.- KIRMALI-TORTUM (ERZURUM) İlksel 2021.07.06 01:55:48 38.2842 27.1520 8.3 -.- 1.8 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel