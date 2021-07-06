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Giriş Tarihi: 6.7.2021 09:22

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: En son deprem nerede oldu, şiddeti kaç? 6 Temmuz 2021 Kandilli deprem son dakika!

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: En son deprem nerede oldu, şiddeti kaç? 6 Temmuz 2021 Kandilli deprem son dakika!

Türkiye Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alması sebebiyle gün içinde irili ufaklı onlarca depremin yaşandığı bir ülkedir. Bu sebeple güncel AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi her gün pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Yer hareketlerini ve doğal afetleri yakından takip eden pek çok kişi, koeri üzerinden en son deprem nerede oldu, şiddeti kaç diye araştırıyor. İşte, 6 Temmuz 2021 Kandilli deprem son dakika güncellemelerine göre, dün geceden bu yana meydana gelen depremler listesi!

Ülkemiz genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi (koeri) tarafından anlık olarak açıklanıyor. Güncel Kandilli Rasathanesi son depremler listesi deprem araştırması yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, şiddeti kaç gibi sorularla depremleri araştıranlar, 6 Temmuz 2021 Kandilli deprem son dakika güncellemelerine haberimizden erişebiliyor. İşte dün geceden bu yana meydana gelen yer hareketleri.

DEPREM Mİ OLDU?

Bulunduğu yerde sarsıntı hisseden ve deprem olduğu düşüncesiyle araştırmaya koyulan pek çok kişi deprem mi oldu, kaç şiddetinde gibi soruların yanıtını arıyor. Bu yanıtlar için Kandilli Rasathanesi'nin sitesi koeri ziyaret ediliyor. İşte güncel depremler.

SON DEPREMLER LİSTESİ 6 TEMMUZ 2021 SALI

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.07.06 08:09:06  36.2913   27.0943       22.2      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.06 08:06:57  36.3070   27.0563        8.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.06 07:51:52  36.3657   27.1627        8.7      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.06 07:43:26  36.3483   27.0138        9.0      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.06 07:36:57  37.9457   27.6225        9.5      -.-  1.4  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel
2021.07.06 07:36:05  37.8447   26.4163        3.7      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.06 07:25:02  36.2648   27.1215       23.4      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.06 07:10:04  36.3832   27.0112        9.3      -.-  3.5  3.6   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.06 07:03:54  36.3342   26.9993        9.9      -.-  3.3  3.3   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.06 06:52:34  37.9007   26.7608       14.1      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.06 06:41:32  35.8702   25.6260       19.4      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.06 06:25:42  37.8953   26.9635       10.3      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.06 06:20:44  36.0015   31.5238       31.5      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.06 05:41:12  37.8540   26.7143        5.4      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.06 05:33:02  36.3035   27.1422       23.9      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.06 05:18:51  36.2097   27.1642       82.0      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.06 05:18:10  36.2767   27.0557       48.3      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.06 05:15:03  36.2830   27.1362       12.1      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.06 05:14:04  39.9712   26.9168       13.0      -.-  1.5  -.-   TEPEKOY-CAN (CANAKKALE)                           İlksel
2021.07.06 04:52:55  39.9622   39.5338        7.5      -.-  1.9  -.-   KARACAOREN-KELKIT (GUMUSHANE)                     İlksel
2021.07.06 04:46:16  37.9218   26.9035       17.0      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.06 04:36:19  36.2913   27.1062       24.1      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.06 04:31:40  36.2743   27.1685       23.4      -.-  1.5  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.06 04:24:31  36.3072   27.1812       24.4      -.-  1.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.06 03:58:07  36.3110   27.1737        9.7      -.-  2.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.06 03:57:18  36.3033   27.0965       21.3      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.06 03:48:55  37.8247   26.9833        4.1      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.07.06 03:39:44  36.3923   27.2335       15.9      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.06 03:38:48  36.3593   27.2507        5.4      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.07.06 03:35:29  36.9208   26.5292       23.0      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.06 03:13:52  36.4023   27.2565       16.3      -.-  1.6  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel
2021.07.06 03:05:48  40.9597   23.4638       38.3      -.-  3.8  3.7   YUNANISTAN                                        İlksel
2021.07.06 03:00:29  36.3062   27.1058       21.8      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.07.06 02:54:38  38.1560   30.0583       23.4      -.-  2.1  -.-   YESILHUYUK-DINAR (AFYONKARAHISAR)                 İlksel
2021.07.06 02:21:04  40.2240   41.4085        5.7      -.-  2.3  -.-   KIRMALI-TORTUM (ERZURUM)                          İlksel
2021.07.06 01:55:48  38.2842   27.1520        8.3      -.-  1.8  -.-   KISIK-MENDERES (IZMIR)                            İlksel
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Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: En son deprem nerede oldu, şiddeti kaç? 6 Temmuz 2021 Kandilli deprem son dakika!
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