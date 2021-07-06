Karı-koca sahte içki kurbanı oldu

Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde sahte içki zehirlenmesi sonucu tedavi görenlerden Hasan N. (59) de dün hayatını kaybetti. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. İki hafta önce ilçedeki hastanelere başvuran 29 kişiden 8'inin tedavisi sürüyor. Sahte içkiden yaşamını yitiren Levent Engin
ise dün Havuzlar Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Levent Engin'in eşi Nurcihan Engin
de iki gün önce sahte içki zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmiş ve aynı mezarlıkta toprağa verilmişti. İşyeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış, çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklanmıştı.