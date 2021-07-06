Karısını öldüren sanık: “Bütün kadınlardan özür dilerim”

İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasında olduğu eşi, 42 yaşındaki Mehtap Çoban'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Dursun Çoban'ın (43) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını sundu. Duruşmada söz alan tutuklu sanık Dursun Çoban karısını sevdiğini belirterek, bütün kadınlardan özür dilediğini söyledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Dursun Çoban'ın Esenyurt Asayiş Böro Amirliği'ne başvurarak eşiyle tartıştığını ve onun ölmüş olabileceğini itiraf ettiği belirtildi.



Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Mehtap Çoban'ın bedeninde 9 adet bıçak yarası tespit edilirken, bu bıçak yaralarının 7'sinin öldürücü nitelikte olduğu vurgulandı.



Dursun Çoban'ın 11 Nisan 2019 tarihindeki ifadelerine de iddianamede yer verildi. Çoban ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını bu sebeple de aralarında tartışma çıktığını ve sinirlenince de mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürdüğünü söyledi. İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı, Dursun Çoban'ın "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla, cezalandırılmasını talep etti.



Bakırköy 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mütalaasını açıklayana savcı, Mehtap Çoban ile Dursun Çoban arasında geçimsizlik bulunduğunu, yaşanan geçimsizlik nedeniyle Mehtap Çoban'ın eşine boşanma davası açtığını ancak aynı evde yaşamaya devam ettiklerini anlattı. Mütalaada olay günü çift arasında tartışma çıktığı, çıkan tartışmada Dursun Çoban'ın mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürdüğü belirtildi. Yapılan otopsi sonucu maktulün vücudunda 9 adet delici kesici alet yaralanması bulunduğu bunlardan 2 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu belirtilen mütalaada sanığın eşinin kendisini aldattığını ve delillerin telefonda bulunduğunu beyan ettiği ancak tüm incelemeye rağmen telefonun açılamadığı anlatıldı. Savcı mütalaasının devamında haksız tahrik koşullarının oluştuğuna dair dosyada somut delil bulunmadığını belirterek sanığın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.



"BÜTÜN KADINLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"



Duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS'le bağlanan Dursun Çoban ağlayarak, "Çok pişmanım. Bütün insanlıktan özür diliyorum. Bütün kadınlardan özür diliyorum. Ben karımı seviyordum. Bu suçtan karşınızda olmaktan utanıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.