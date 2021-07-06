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Giriş Tarihi: 6.7.2021 07:28 Son Güncelleme: 6.7.2021 07:28

Kartal Tibet eşi kimdir ve evli miydi ve çocuğu var mı? İşte, Kartal Tibet'in çocukları ve eşi hakkında merak edilenler

Kartal Tibet eşi kimdir ve evli miydi ve çocuğu var mı? İşte, Kartal Tibet'in çocukları ve eşi hakkında merak edilenler

Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden Kartal Tibet, 83 yaşında aramızdan ayrıldı. Oyunculuğu ve yönetmenliği ile adından sıklıkla söz ettiren Tibet, özel hayatını gözlerden uzakta sürdürmeyi tercih ediyordu. Bu noktada, Kartal Tibet'in eşi kimdir ve evli miydi sorusu, sanatçının vefatının ardından merak konusu oldu. Kartal Tibet, Gündüz Tibet ile evliydi. Peki, Kartal Tibet'in eşi Gündüz Tibet kimdir? Kartal Tibet'in çocuğu ya da çocukları var mı? İşte, Yeşilçam'ın duayen ismi ve 83 yaşında kaybettiğimiz Kartal Tibet'in özel yaşamından bilgiler

Oyunculuğu ve yönetmenliğiyle Yeşilçam'da iz bırakan Kartal Tibet, 83 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının vefat haberi derin bir üzüntü ile karşılanırken Kartal Tibet'in hayatı hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, Kartal Tibet evli miydi, eşi kimdir gibi birçok soru, araştırılıyor. Kartal Tibet, 1963 yılında Gündüz Tibet ile hayatını birleştirdi. Peki, Kartal Tibet'in eşi Gündüz Tibet kimdir? Kartal Tibet'in çocukları kimler? İşte, aramızdan ayrılan Kartal Tibet'in özel hayatı hakkında merak edilenler

KARTAL TİBET EVLİ MİYDİ, EŞİ KİMDİR?

Gündüz Tibet, Kartal Tibet'in eşidir. 1963'te evlenmişlerdir. "1963'te eşim Gündüz ile evlendim, 1965'te sinema oyunculuğuna başladım." diyen Kartal Tibet, çapkın mısınız sorusuna da "Filmlerde görülen jönlük, benim işimdi. Gerçek ben değildi. Ben hala eşimle aynı yastığa baş koyuyorum" diyerek eşine verdiği önemden bahsetmişti.

Gündüz Tibet'in Mahir Canova'dan olma Civan Canova isimli bir oğlu bulunmaktadır.

KARTAL TİBET'İN ÇOCUKLARI KİMLER?

Türk Yeşilçam Sineması'nın önemli aktörlerinden ve yönetmenlerinden Kartal Tibet ile evli olan Gündüz Tibet'in bu evliliğinden ise Kanat Tibet ve Kumru Tibet adında 2 çocuğu var.

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Kartal Tibet eşi kimdir ve evli miydi ve çocuğu var mı? İşte, Kartal Tibet'in çocukları ve eşi hakkında merak edilenler
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