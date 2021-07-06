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Giriş Tarihi: 6.7.2021 18:22

Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale'de jandarma tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü şüphelisi 1 kişi tutuklandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığının DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı konuya ilişkin açılkamasını sosyal medya hesabından yaptı.

Jandarma'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yapılan çalışmalar sonucunda DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır"

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Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
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