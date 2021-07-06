Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığının DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı konuya ilişkin açılkamasını sosyal medya hesabından yaptı.
Jandarma'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca müşterek yapılan çalışmalar sonucunda DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır"