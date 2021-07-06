Salgının ilk günlerinden bu yana verilen kısa çalışma ödeneği son gelişmeleri merak ediliyor. Pandemi boyunca ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara verilen ve peyderpey uzatılan bu ödenek için son tarih 31 Haziran olarak belirlenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 5 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu kapsamda; Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. Peki Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, uzatıldı mı? 2021 KÇÖ bitti mi, ne zaman ödenecek?