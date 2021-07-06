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Giriş Tarihi: 6.7.2021 10:12 Son Güncelleme: 6.7.2021 10:13

Korona olanlar aşı olabilecek mi, kaç doz yapılacak? Kovid 19 - Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı yaptırabilir?

Korona olanlar aşı olabilecek mi, kaç doz yapılacak? Kovid 19 - Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı yaptırabilir?

En son gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli kararlar alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kameralar karşısına geçerken Kovid geçirenler için de aşı müjdesi verdi. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından korona olanlar aşı olabilecek mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, koronavirüs olanlar ne zaman aşı yaptırabilecek? Detaylar haberimizde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar yaptı. Koca, Kovid geçirenlerin aşı durumu ile ilgili de kritik değerlendirmelerde bulundu. Bilindiği üzere, koronavirüs olanlar, belirli bir süre geçmeden aşı olamıyor. Bakan Koca, bu sürede değişikliğe gidildiğini bildirirken koronavirüs olanlar ne zaman aşı yaptırabilecek konusuna netlik kazandırdı. Peki, koronavirüs geçirenler aşı olacak mı? Korona olanlar ne zaman aşı yaptırabilecek? İşte detaylar...

KORONA OLANLAR AŞI OLABİLECEK Mİ?

Edinilen son dakika bilgisine göre "Kovid-19'u geçirenlerin ne zaman aşı olacakları" konusuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanması uygulamasında değişikliğe gidildi.

KORONAVİRÜS GEÇİRENLER NE ZAMAN AŞI YAPTIRABİLECEK?

Buna göre, hastalığı geçirmiş olan vatandaşlar hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabilecek.

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Korona olanlar aşı olabilecek mi, kaç doz yapılacak? Kovid 19 - Koronavirüs geçirenler ne zaman aşı yaptırabilir?
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