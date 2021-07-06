Kurban Bayramı ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman başlıyor?

Mübarek Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ederken, bayram tarihleri hem tatilcilerin hem de kurban kesme ibadetini yerine getirecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayında kutlanacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Kurban Bayramı 2021 tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman başlıyor?

AREFE VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri ve bayram tatili ile ilgili merak edilenler şu şekilde;