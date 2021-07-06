Kurban Bayramı ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman başlıyor?

Mübarek Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ederken, bayram tarihleri hem tatilcilerin hem de kurban kesme ibadetini yerine getirecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayında kutlanacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Kurban Bayramı 2021 tatili kaç gün olacak, bayram ne zaman başlıyor?
AREFE VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri ve bayram tatili ile ilgili merak edilenler şu şekilde;
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021
19 Temmuz Pazartesi Arefe
20 Temmuz Salı Kurban Bayramının 1. günü
21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramının 2. Günü
22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramının 3. günü
23 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 4. günü
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.