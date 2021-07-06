Kurban bayramı ne zaman başlıyor? 2021 Kurban Bayramı tarihi ve tatil günleri için geri sayım?

2021 Kurban Bayramı Temmuz ayına denk geliyor. Bayram günler kalması nedeniyle, kurban pazarlarında yoğunluklar başladı. Öte yandan, tatil planı yapan vatandaşlar da "Kurban bayramı ne zaman sorusuna yanıt arıyor ve tatilin kaç gün süreceğini merak ediyor. Bu senenin dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? 2021 Kurban Bayramı başlangıcı ve tarihleri haberimizde yer alıyor.

AREFE VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri ve bayram tatili ile ilgili merak edilenler şu şekilde;

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021

19 Temmuz Pazartesi Arefe

20 Temmuz Salı Kurban Bayramının 1. günü

21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramının 2. Günü

22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramının 3. günü

23 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 4. günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.