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Giriş Tarihi: 6.7.2021 07:11 Son Güncelleme: 6.7.2021 07:12

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 2021 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 2021 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere, koronavirüs tedbirleri kapsamında önceki bayramlarda sokaka kısıtlaması uygulanmıştı. 1 Temmuz itibarı ile normalleşmenin geçilmesinin ardından Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bayramda yasak geldi mi konusu için gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, 2021 Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Detaylar haberimizde.

Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'nin gözü kulağı bu sorunun cevabına kilitlendi. Geçtiğimiz sene içerisinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, bayramlarda sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. Kurban Bayramı tarihleri yaklaşırken bayramda yasak var mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere, Türkiye'de yeni normalleşme süreci 1 Temmuz itibarı ile başladı. Durum böyle olunca, Kurban Bayramında yasak olacak mı konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Bayramda yasak var mı konusu, bugünkü Kabine Toplantısı ile netlik kazanacak. İşte, son gelişmeler...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Tatil ve bayram ziyareti planlarını yapmak için Kabine toplantısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı son dakika kararlarını bekleyen milyonlarca vatandaş için geri sayım bitti. Bugün gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkacak kararlar ile Bayram tatilinin resmi tatil olan 15 Temmuz ile birleştirilerek 11 günlük bir blok tatil ilan edilip edilmeyeceği belli olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

15 TEMMUZ İLE BİRLEŞİRSE 11 GÜNE TAMAMLANACAK

Temmuz ayının 19'unda öğleden sonra başlayacak olan 2021 Kurban Bayramı tatilinin hemen öncesindeki yarım gün ve 15 Temmuz'un sonrasındaki 2 gün ile birleştirilerek 11 günlük bir tatil olması yönündeki meraka ilişkin kararlar bugün netleşecek.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ayrıca uzun süredir dünyayı esir alan Koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramına dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın kurban bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.

BAŞKAN ERDOĞAN KARARLARI AÇIKLAYACAK

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararları açıklaması bekleniyor.

SON KABİNE'DE NELER OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda 1 Temmuz itibarı ile sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının tamamen kaldırılacağını duyurmuştu.

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Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 2021 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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