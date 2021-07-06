BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

BAYRAMDA YASAK VAR MI?

2021 Kurban Bayramı 20 - 23 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak. Bayram öncesi çeşitli sorular hafızaları meşgul ederken kritik Kabine toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Erdoğan, ''Tüm vatandaşlarımıza artık 18 yaş üzeri herkese açılmış aşı randevularını hemen alarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten koruma çağrısında bulunuyorum. Aşı karşıtı olumsuz kampanyaların hiçbiri ilim ve akli bilgilere dayanmıyor. Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uygun çalışma ortamlarının sağlanmasına yönelik denetimler sürecektir. Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar temizlik, maske, mesafe olmak üzere tedbirlere uymaya devam etmeliyiz.

Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.'' açıklamalarına yer verdi.



Ancak Kurban Bayramı'nda herhangi bir yasak uygulaması hakkında resmi bir açıklama gelmedi.