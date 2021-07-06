Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda şehirler arası seyahat yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Önceki bayramlarda, vaka sayısındaki artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Uzun süreli tatillerde sokağa çıkma yasağının gündeme gelmesi nedeniyle 2021 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasağı var mı soruları, bayram için plan yapanlar için merak konusu oldu. Kabinede masada olan gündem maddeleri arasında yer almıyor.
Kabinede perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 24 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek Kurban Bayramı tatilinin hafta sonunu da içine alacak şekilde birleştirilip birleştirilmeyeceğine yönelik formülün de ele alınması bekleniyordu ancak tatil takvimiyle ilgili açıklama gelmedi.
Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağını da içeren kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.
Prof. Dr. İlhan, şu an için Kurban Bayramı'na ilişkin kısıtlamanın öngörülmediğini söyledi. İlhan, "Ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşünüyorum. Aşının yaygınlaşması ile birlikte bayram sonrasında vaka sayıları daha aşağı da gidebilir. Belki de 'Vakalar aşağı gitmiyor' diye düşünülebilir; ama son dönemde 5-6 bin bandında gitmesinde aşılamanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. 3'üncü dozun uygulanacak olması, hasta olanların 3 ay sonra aşılanması gibi yaklaşımlar, özellikle yeni açılan grupların aşıya ilgisinin çok olmasıyla beraber vaka sayısının daha aşağıya gidebileceğine inanıyorum. Bayram sonrasında vaka sayıları kurallara uyulduğu ve aşı olunduğu takdirde daha aşağı gidebilir. Bayram ile ilgili şu anda bir kısıtlama öngörülmüyor. Hepimizin tabii kurallara uyması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.