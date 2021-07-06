Kurbanın 1 tonluk Tosun Paşa’ları

İstanbul
'da dün itibarıyla kurbanlık sevkiyatına izin verilmesiyle bayram hazırlıkları da resmen başlamış oldu. Başta Ağrı
ve Tokat
olmak üzere Anadolu
'dan getirilen büyübaş ve küçükbaş hayvanlar TIR'lara yüklendi ve İstanbul'a doğru yola çıktı. TIR'lar İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kentin farklı noktalarında denetlendi. Veteriner sağlık raporu ve bakanlık sisteminde kaydı bulunan hayvanlar, kurban satış alanlarına götürüldü. Ağrı'dan hayvanlarını Beylikdüzü Kurban Satış ve Kesim Alanı'na getiren Burhan Aslankılıç "60 büyükbaş hayvanımız var. Kendi yetiştirdiğim yoncalarımla, arpalarımla besledim. Bir tane Tosun Paşa'mız var. 1 tonluk ağırlığı ile Ağrı'nın pehlivanı" dedi. Tosun Paşa'nın pazarlığa açık fiyatı 40 bin lira. 1 tonluk diğer Tosun Paşa da Tokat Zile'den Bahçelievler'deki kurban pazarına getirilirken 33 bin TL'den satışa çıkarıldı. Hayvanın sahibi Mümtaz Kucur, "Alıcılara tavsiyem, hayvan pazarında kurbanına dokunsun, hissetsin, sevsin o şekilde alsın" dedi. Yakup Gürbüz ise "Akoğlan" ismini verdiği 1 ton ağırlığındaki büyükbaşı 35 bin liradan satışa sundu. Besici Nail Erkmen, "İki gündür yoldaydık, hayvanları indirdik. Allah nasip ederse taliplerini bekliyoruz. 60 küsur hayvanımız var, en küçüğünden en büyüğüne kadar 15 bin ile 30 bin lira arasında bir rakam belirledik. 450 kilogramdan başlıyor, bir tona kadar çıkıyor" dedi. Bir başka satıcı Hasan Gökmen de "Bismillah dedik, hayvanları yükledik TIR'lara, Tokat'tan İstanbul'a geldik. 32 tane hayvanım var" diye konuştu.