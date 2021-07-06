Malulen Emeklilik Şartları 2021 - Malulen Emekli Maaşı Ve Hastalık Yüzdeleri Nedir?

Çalışan kişinin, çalışma ve kazanma gücünün bir kısmını veya tamamını meslekte kaybetmesi halinde malullük durumu ortaya çıkmaktadır. Malullük için oluşturulan sigorta ise çalışanın mağdur olmasını engellemek için kanunlarda yerini almıştır. 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında SGK'ya bağlı olarak çalışan vatandaşların malulen emekli olabilmeleri için bazı şartları yerine getirmiş olmaları gerekir. Malulen emeklilik şartları ve maaşı 2021 konusunu detaylı ele aldık. Malulen emeklilik hastalık yüzdeleri ve diğer merak edilenler…

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

En az 15 yıl sigortalı olma şartı,

Toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük,

Yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartlarına haiz olmanız gerekir.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI HANGİ HASTALIKLARI KAPSIYOR?

Epilepsi (Sara)

Demans (Bunama)

Beyin Tümörü

Parkinson Sendromu

Kanser ( Cilt, lösemi, lenfoma, tükürük bezleri, meme, sinir sistemi, mide, akciğer, ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer, safra yolları, safra kesesi, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis, baş yumuşak doku, boyun yumuşak doku, multipl myelom kanserleri )

Serebral Palsi

Multiple Skleroz (MS)

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Retina Kanamaları

Görme Azlığı

Anemi

Behçet Hastalığı

Bacak, kol gibi organ kaybı

Böbrek Nakli

Akciğer Nakli

Kalp Nakli

Zekâ Gerilikleri (IQ 50 ve altı)

Yardım olmadan ayakta durmaya engel olan denge bozuklukları ile beraber işitme kaybı

Karaciğer Nakli

Karaciğer Sirozu

Kalp Yetmezliği

Kalp Kapak Hastalıkları

AIDS

Tüberküloz (Verem)

Solunum Sistemi Hastalıkları

Gastrointestinal Kanamalar

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları.

MALULEN EMEKLİLİK HASTALIK YÜZDELERİ

Çalışma gücü kaybı %60'ın altında, ancak %40 ve üzerinde özürlü olanlardan:

Özür Oranı, %50 ilâ %59 arasında ise, en az 16 yıldan beri sigortalı olmak ve 4320 gün,

Özür Oranı %40 ilâ %49 arasında ise, en az 18 yıldan beri sigortalı olmak ve 4680 gün

Malulen emekli olmak için yüzde kaç rapor olması gerekiyor? Sorusunun yanıtı da bu şekilde yanıtlamış olduk.

MALULEN EMEKLİLİKTE YAŞ SINIRI VAR MI?

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanılabilirler.

MALULEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU

Malulen emeklilik başvurusu bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğünün ilgili servislerinedir.

Maluliyet talep dilekçesi,

İlk işe giriş bildirgesi

Erkek sigortalılar için askerlik süre belgesi

Eğer sigortalı askerlikten muaf tutulmuş ise buna ait askeri hastanece düzenlenmiş ayrıntılı muayene bulgularını içeren sağlık raporu (askerlik sakat raporu),

İlk işe giriş sağlık raporu veya beyanı,

Sevk sonucu sağlık tesisince usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler

Sigortalının mevcut rahatsızlığı ile ilgili daha önce almış olduğu raporlar, tıbbi belge ve epikrizlerin (çıkış özeti) birer örneği

Kurumumuzca sigortalıyla ilgili daha önce verilmiş bir maluliyet kararı mevcutsa, bunun bir örneği ile dayanağı olan rapor ve diğer belgeler bulunmalıdır.

MALULEN EMEKLİLİK MAAŞI HESAPLAMA

Sigorta süresi ve sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak yapılır. Sigorta süresi en az 10 yıl, prim gün sayısı 90 bin olarak değerlendirilir. 90 binden daha az prim günü olanlar 90 bin, daha fazla prim günü olanlar ise prim gün sayısı üzerinden aylık hesaplanır.

Malulen emeklilik talebime ret geldi ne yapmalıyım?

Kurum Sağlık Kurullarınca hakkınızda düzenlenen sağlık kurulu raporlarının, bir kere de Yüksek sağlık Kurulunda incelenmesini bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederek isteyebilirsiniz,