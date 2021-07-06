Mardin’de terör operasyonu: 29 gözaltı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah mühimmat, örgütsel döküman ve dijital malzeme ele geçirilirken 29 kişi de gözaltına alındı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile PKK/KCK yapılanması içerisinde sözde kent/mahalle meclisleri içerisinde faaliyet yürüttüğü, bombalı araç eylemleri ile irtibatlı olduğu, PKK/KCK terör örgütü adına milis/işbirlikçi faaliyetlerde bulunduğuna dair haklarında ifade ve teşhis bulunan, daha önceden ele geçirilen örgütsel dokümanlarda bilgileri bulunan, çukur/barikat eylemlerine katıldığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik olarak Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nce eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonda 29 şahıs gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; kalaşnikov silah, şarjör ve çok sayıda fişek, ruhsatsız av tüfeği, sözde terör örgütüne ait bez parçası, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi."