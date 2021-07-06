Merdivene çarpıp dik durdu!

İzmit ilçesi D-100 Karayolu üzeri Kuruçeşme mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Derince istikametinden izmit istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 T 0417 ticari taksi, bilinmeyen bir nedenle girmiş olduğu virajı alamayarak kontrolden çıktı. Ticari taksi önce yol kenarında bulunan üst geçitin merdivenlerine çarparak takla attı. Ardından da tel örgülerin üzerinde dik bir halde kaldı. Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, araç sürücüsü ve kadın olduğu öğrenilen yolcusunu alarak, olay yerinde yaptıkları müdahale sonrası Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.