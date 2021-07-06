Mersin'de sokak ortasında eski eşine sıkmıştı: O caninin cezası belli oldu!

Müşteki avukatları ise olayın tasarlayarak yapıldığını ve sanığın 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten' ceza almasını talep etti.

İddia makamı da bir önceki duruşmadaki mütalaasını okuyarak, sanığın 'kasten adam öldürmeye teşebbüsten' cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 'kasten öldürmeye teşebbüsten' 10 yıl hapis cezası verirken, cezasında hiçbir indirim uygulamadı.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Merkez Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar Mahallesi'nde 27 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Özkan Yarbi, velayeti 2 yıl önce boşandığı Hatun Koç'ta olan kızını bayram alışverişine götürmek istedi. Bunun üzerine ikili otogar yakınlarında buluştu. Hatun Koç, kızıyla birlikte eski eşinin otomobiline bindi. Özkan Yarbi'nin barışıp yeniden bir araya gelme teklifinde bulunması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada şahıs otomobili ıssız bir yöne doğru sürmeye başladı. Durumdan şüphelenen Hatun Koç, yavaşlayan araçtan inip kaçmaya başladı. Bunun üzerine Özkan Yarbi, yanında getirdiği pompalı tüfek ile Hatun Koç'a 3 el ateş etti. Sağ ayağından vurularak yaralanan Hatun Koç hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Özkan Yarbi ise tutuklandı.