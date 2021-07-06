Müge Astsubay'dan güzel haber: Kazada kolu kopmuştu!





"Hastamız pazar günü 20.30 civarında acil servisimize getirildi. Tunceli-Elazığ karayolunda motosiklet kazası geçirmiş. Acil servisimize getirilir getirilmez hemen ameliyata alındı. Hastamızın sağ kolunda dirsek altı tamamen kopmuştu. Sol kolda da damarlarda tıkanıklığa bağlı soğumalar, kolun hareket etmemesi problemlerini yaşıyordu. Aynı zamanda sol tarafta 6-7 kaburgasında kırık olduğunu tespit ettik ve hemen kalp damar cerrahisi artı plastik cerrahi ekibimizle birlikte ameliyata aldık. 7 saat süren bir ameliyatla sağ kol dirsek altından kopan yerden tekrar reimplantasyon edildi. Sabah bir damarının çalışmadığı tespit edilince tekrar 2 saat süren ikinci bir ameliyata alındı. Hastamızın ameliyatları son derece başarılı. Damarlar aktif bir şekilde çalışıyor. Kot kırıklarına müdahale edilmedi, takip ediliyor. Hastamız şu anda yoğun bakımda ancak bilinci açık, hayati tehlikesi çok fazla yok. Birkaç gün içerisinde servise alabileceğiz."