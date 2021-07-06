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Giriş Tarihi: 6.7.2021 13:31

Nilgün öğretmen boğularak yaşamını yitirdi

ABBAS ÇAKAR
Nilgün öğretmen boğularak yaşamını yitirdi

İzmit'te anaokulu öğretmenliği yapan 35 yaşındaki Nilgün Deliktaş, tatil için gittiği memleketinde  boğularak yaşamını yitirdi.

Kocaeli İzmit İlçesi Yuvam Akarca Mahallesinde ikamet eden ve Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Atılım Ana Okulu'nda görev yapan öğretmenlerinden Nilgün Deliktaş (35) geçtiğimiz hafta Cuma günü tatil için memleketi Hatay'ın Antakya ilçesine gitti. Burada denize giren Nilgün öğretmen boğularak yaşamını yitirdi. Nilgün öğretmenin acı haberi eğitim camiasını ve sevenlerini derinden üzdü. Bir otomotiv fabrikasında çalışan Ergün Deliktaş ile evli ve 1 çocuk annesi olan Nilgün Deliktaş'ın cenazesi Antakya'da aile mezarlığında toprağa verilecek.

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Nilgün öğretmen boğularak yaşamını yitirdi
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