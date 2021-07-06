Kocaeli İzmit İlçesi Yuvam Akarca Mahallesinde ikamet eden ve Yahya Kaptan Mahallesinde bulunan Atılım Ana Okulu'nda görev yapan öğretmenlerinden Nilgün Deliktaş (35) geçtiğimiz hafta Cuma günü tatil için memleketi Hatay'ın Antakya ilçesine gitti. Burada denize giren Nilgün öğretmen boğularak yaşamını yitirdi. Nilgün öğretmenin acı haberi eğitim camiasını ve sevenlerini derinden üzdü. Bir otomotiv fabrikasında çalışan Ergün Deliktaş ile evli ve 1 çocuk annesi olan Nilgün Deliktaş'ın cenazesi Antakya'da aile mezarlığında toprağa verilecek.