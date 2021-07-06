Polis zehir tacirlerine aman vermiyor

İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hava limanı kavşağında şüpheli bir aracı durdurdu. Aracın sürücüsü S.G.'nin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 37,34 gram metamfematin maddesi ile geçirdi. Gözaltına alınan S.G. Emniyetteki eşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik olarak yapılan evinin bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisi alınan S.S.Ç. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda evin bahçesinde ekili vaziyette 55 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili S.S.Ç. gözaltına alındı.

Öte yandan polis Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahsın saklandığı adresi tespit etti. Adrese yapılan operasyonda A.Ç.'yi saklandığı evde yakalayan polis, şahsı cezaevine teslim etti.