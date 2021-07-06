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Giriş Tarihi: 6.7.2021 16:38

Saatçilik mesleğini sürdürmeye çalışıyor

ZAHİDE VURAL
Saatçilik mesleğini sürdürmeye çalışıyor

Bir zamanlar itibarlı meslekler arasında yer alan saat tamirciliği, teknolojinin gelişmesiyle yok olmaya yüz tutan meslekler arasında yerini aldı. Mesleğin her geçen gün unutulduğunu belirten 41 yıllık saat tamircisi İsmail Güneş, elektronik saatler çıktıktan sonra kurmalı saatlere ilginin kalmadığını söyledi.

Teknolojinin gelişmesi ve telefon kullanımının artmasıyla eski saatlere olan ilgi azaldı. Bu durum saat tamircilerinin de işlerini olumsuz etkiledi. Çırak da yetişmeyen meslek son temsilcilerini yaşatıyor.

Kırşehir'de 41 yıldır saat tamirciliği yapan İsmail Güneş mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. İşlerinin eskisi kadar iyi olmadığını belirten Güneş, "Bizim meslek artık öldü. Çırak yetişmiyor. Cep telefonlarının yayılmasıyla da eski kurmalı saatlere ilgi azaldı. Bütün dünya telefonların içine sığar hale geldi. Yeni moda saatlerin albenisi çok. Ama bozulduğu zaman tamiri yapılmıyor. Eski sağlam saatler artık kullanılmıyor." dedi.

Ahiler diyarı Kırşehir'de esnaf olmanın önemli olduğunu dile getiren İsmail Güneş, "Kırşehir'de esnaf olmak değerini bilene çok güzel bir şey. İşinizi doğru yapmalı, müşteriye güler yüz göstermelisiniz. Biz böyle öğrendik. Hayırlı kazanç iyi esnaf olmaktan geçer." ifadelerini kullandı.

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Saatçilik mesleğini sürdürmeye çalışıyor
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