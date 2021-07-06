Saatçilik mesleğini sürdürmeye çalışıyor

Teknolojinin gelişmesi ve telefon kullanımının artmasıyla eski saatlere olan ilgi azaldı. Bu durum saat tamircilerinin de işlerini olumsuz etkiledi. Çırak da yetişmeyen meslek son temsilcilerini yaşatıyor.

Kırşehir'de 41 yıldır saat tamirciliği yapan İsmail Güneş mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. İşlerinin eskisi kadar iyi olmadığını belirten Güneş, "Bizim meslek artık öldü. Çırak yetişmiyor. Cep telefonlarının yayılmasıyla da eski kurmalı saatlere ilgi azaldı. Bütün dünya telefonların içine sığar hale geldi. Yeni moda saatlerin albenisi çok. Ama bozulduğu zaman tamiri yapılmıyor. Eski sağlam saatler artık kullanılmıyor." dedi.

Ahiler diyarı Kırşehir'de esnaf olmanın önemli olduğunu dile getiren İsmail Güneş, "Kırşehir'de esnaf olmak değerini bilene çok güzel bir şey. İşinizi doğru yapmalı, müşteriye güler yüz göstermelisiniz. Biz böyle öğrendik. Hayırlı kazanç iyi esnaf olmaktan geçer." ifadelerini kullandı.