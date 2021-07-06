Sağlık çalışanı dehşeti yaşadı: Önce rehin aldı sonra...





"BİZİ ODAYA KİLİTLEDİ REHİN ALDI"



Hasta yakını ile görüşme sonrası M.S.'nin kendisine şiddet uyguladığını ve odaya kilitleyerek rehin aldığını da ifade eden Kirazlı, "Daha sonra kendisi şiddete meyilini, 'bayan olmasaydın bu yumruğu sana vururdum' gibisinden sesini yükseltti ve bana karşılık verdi ben de sesini yükselttim. Bu sırada ben de hastayı sakinleştirmeye çalıştım. Daha sonra fiziksel şiddete geçmeden önce odamızda bulunan bilgisayarımıza maddi zarar verdi ve daha sonra bana şiddet uyguladı. En kötüsü ise bizi odaya kilitledi ve rehin aldı. Dışardaki hastalarımızın bağrışmalarımızın sayesinde biz aslında kurtulduk. Kısa süreli yine bir şiddete maruz kaldım ve hemen arkasında kapıların yumruklanmasıyla beraber panikleyerek ve korkarak kapıyı açtı ve hızlıca uzaklaştı. Kötü bir süreç yaşadım her sağlık çalışanın başına gelebilen bir durum. Daha kötüsünü yaşamak adına gerekli önlemlerin alınması gerekmekte. Hem hastane yönetimi, hem de şahsım olarak gerekli şikayetlerde bulunuldu. Darp raporum alındı ve süreç başlatıldı" diye konuştu.