Şanlıurfalı Merve’ye büyük destek

Şanlıurfa'da öğretmenleri sayesinde hentbola başlayan 13 yaşındaki kız çocuğu Merve Akpınar'ın uğradığı cinsiyet ayrımcılığına dair yaptığı açıklamalar, büyük yankı buldu.

Haliliye ilçesine bağlı Konuklu kırsal mahallesinde ikamet edip Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Merve Akpınar, geçtiğimiz günlerde Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gitmişti.

Merve Akpınar, açıklamada şu ifadelere yer vermişti İddiaya göre "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın' oran buran görünün diyerek beni dışladılar. Sonra ben de 'Hayır, ben neden oynamayayım?' dedim. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye. Hem kendim çalışacağım, hem kendi mesleğimi yapacağım, hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, hiç bırakmayı da düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı. Merve'ye büyük destek yağarken birçok özel okulun da Merve'yi burslu okutmak istediği öğrenildi.

Merve Akpınar'ın açıklamaları spor dünyasında büyük ilgi gördü ve kadına karşı yapılan ayrımcılığın bir kez daha tepki çekmesini sağladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Merve'nin videosunu paylaşarak, "Sen tüm Türkiye'deki kız çocuklarının umudusun. Senin ve cesaret verdiğin tüm kız çocuklarının yanındayız!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü ise; "Yaşamın büyülü yanının umut olduğunu bizlere yeniden hatırlattın, kız çocuklarına cesaret verdin Merve. Sen ve tüm kız çocuklarının cesareti, azmi, gücü ve inancıyla spor daha da güzelleşiyor. İyi ki varsın #MerveAkpınar." dedi.