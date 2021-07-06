Şanlıurfaspor kaleci transfer etti

Üst üste yaptığı transferlerle taraftarı heyecanlandıran Şanlıurfaspor, Erzincanspor'da forma giye 26 yaşındaki Kaleci Murat Demir'i transfer ettiğini açıkladı. Yapılan açıklama ile bir kez daha heyecanlanan taraftarlar takımın başarılı bir şekilde çalışmalarına devam etmesinden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Son olarak yaptığı transferini sosyal medya hesabından duyuran Şanlıurfaspor yaptığı açıklamada; "Transfer günlüğünde bugün kulübümüz daha önce Erzincanspor'da oynayan 26 yaşındaki Kaleci Murat Demir'i 1 yıllığına 'Sarı Yeşil'li renklere bağladı. Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını dileriz''ifadelerinde bulundu. Şanlıurfaspor Basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat şuana kadar 8 Futbolcu renklerimize bağladık gündemimizde birkaç futbolcu daha var görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.