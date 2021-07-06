Şehidin hatıra ormanına konut isyanı

Çanakkale'nin Gökçeada İlçesi'nde belediye meclisinin 1997 yılında şehit düşen Kr. Plt. Ütğm. Konuralp Özcan'ın anısına yaptırılan park ve hatıra ormanını, sosyal konut alanı ilan etmesi ada sakinleri ile belediyeyi karşı karşıya getirdi. 24 yıl önce şehit düşen oğlu için gece gündüz demeden dikip büyüttüğü ağaçların kesileceğini ve alana sosyal konut yapılacağını duyan anne Özcan, "Ağaçları kesip ev yapacaklarmış. Sitenin ismini de oğlumun ismini vereceklermiş. Oğlumun adını beton yığınıyla yaşatmaya çalışanlara hakkımı helal etmiyorum. Akşener'e kadar çıkacağım." dedi.

11 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

1997 yılında Terör örgütü PKK'ya yönelik Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonda; Kurmay Pilot Üsteğmen Konuralp Özcan helikopterin füzeyle vurulması sonucu 11 arkadaşıyla şehit düştü. O dönemde Gökçeada'da öğretmenlik yapan Özcan ailesi hain saldırıda kaybettikleri oğulları için dönemin belediye başkanı Halil Rüştü Akgün'e başvurarak oğulları adına bir hatıra ormanı ve park yapmak istediklerini söylediler.

BAŞKAN YER TAHSİS ETTİ

Şehit ailesinin isteğini olumlu karşılayan Başkan Akgün, Cumhuriyet Mahallesi Lale Sokak'ta 2500 m2 arazinin park haline getirilmesine karar verdi. Emekli öğretmen Fulya Özcan ve ada sakinleri birlik olup parka yüzlerce ağaç dikerek bakımını üstlendi.

SOSYAL KONUT ALANI İLAN ETTİLER

Geçtiğimiz günlerde İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, sosyal konutlar sürecini görüştü. Meclis'te açık adres belirtilmemesi nedeniyle hatıra ormanının oy çokluğuyla sosyal konut ilan edilmesine karar verildi.

ANNE İSYAN ETTİ

Duruma isyan eden anne Fulya Özcan, Belediye Başkanı Çetin'e sitem etti. Hatıra ormanıyla ilgili başkanın kapısını defalarca çaldığını fakat bir sonuç alamadığını söyleyen anne Özcan, " 24 yıl önce oğlum için bu bölgeyi ağaçlandırdık. Yüzlerce çeşit ağaç diktik. Gelen herkesin oturabileceği bir alan oluşturduk. Şimdi oğlumuzun anısını bizden sorgusuz sualsiz almaya çalışıyorlar. Yazık, gerçekten çok yazık" dedi.

Gökçeada'da yer kalmamış gibi oğlumun hatıra ormanına göz düktüler diyen anne Özcan, "Gerekirse Akşener'e kadar gideceğim. Yanlış karardan dönülmesi için sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim" dedi.