Askerlik Borçlanması Ne Kadar? SGK Askerlik Borçlanması Hesaplama 2021

Askerlik borçlanması, vatani görevini yerine getirmek için askere giden erkeklere emeklilikleri konusunda sunulmuş bir hak olarak tanımlanmakladır. Bu durum emeklilik yaşı için büyük bir önem arz etmekte ve askerlikte geçirilen sürenin emekliliğe dahil edilmek üzere primin yatırılmasına denir. Askeri borçlanma için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar; Genellikle askerde bulunanErkek çalışanların vatani görevlerini er ya da erbaş olarak yapmaları gerekiyor. Ayrıca bu haktan yararlanmaya yedek subay okulunda geçen süre de dahil edilmektedir.

Askerlikten muaf olan kişilere askeri borçlanma hakkına sahip olmamaktadır. Borçlanma sadece askerde kalındığı süre kadar hesaplanmaktadır. Bir diğer şart ise çalışmaya başlamadan önceki yıllar için de borçlanılabilir. Fakat bu sebeple askerden önce SGK kaydı olmayanların sigorta giriş tarihleri borçlandıkları gün kadar geriye gider. Askerlik borçlanması ne kadar geriye çeker? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Askerlik borçlanması nasıl yapılır? İşte detaylar.

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Vatani görevini yerine getirmek amacıyla askere giden kişilerin askerlikte geçirmiş oldukları zamanın ya tamamı ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere sigorta primini yatırmasına askerlik borçlanması adı verilmektedir.

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR?

Askerî borçlanması aylığı 2020 yılı için; asgari ücret 2.943 TL olduğundan, en düşük borçlanma aylığı ise 941,76 TL, en yüksek 7 bin 06 TL olarak bilinmektedir. Günlük ise bu miktar 31,39 TL olmaktadır.

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR GERİYE ÇEKER?

Vatani görev için askere giden erkeklere geçirmiş olduğu zamanlarda sigorta primi yatırılmaktadır bunlara da askeri borçlanma adı verilmektedir. Eğer ki işe girmeden askere gittiyseniz, 12 aylık askerlik borçlanması yaparak sigorta başlangıç tarihinizi 1 Eylül 1999 tarihine kadar çekebilme hakkınız bulunmaktadır. Normal emeklilikte 25 yıl sigorta, 58 yaş ve 5975 günle emekli olunurken yaştan ise 15 yıl sigorta ve 3600 günle 60 yaşında emekli olabilme hakkınız olmaktadır.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Askerlik borçlanması olarak bilinen bu hak, askerde geçirilen süre kadar boyunca sigorta primi yatırılmasına denilmektedir. Borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK'ya ödenmesi ile yapılmaktadır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK'ya giderek askerliğini yaptığını gösteren belgelerle birlikte başvuru yapar. Daha sonra yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapılır.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL HESAPLANIR?

Askerlik borçlanması hesaplama işlemi prim esaslarına göre düzenlenir ve kazançların alt ve üst sınırları temel alınarak hesaplama işlemi yapılır. Bu sürecin başlaması için Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvuru yapılması önemlidir. Sigortalı olan kişilerin almış oldukları mevcut primlerine günlük kazançlarının üst ve alt sınırları arasında belirlenmiş olan günlük kazançlarının yüzde 32'si üzerinden hesaplama işlemi gerçekleştirilmektedir. Askeri borçlanma için ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32'si olarak belirlenirken, en yüksek tutar ise asgari ücretin yüzde 32'sinin 7,5 katı olarak bilinmektedir. 2020 yılı brüt asgari ücret tutarı 2.943 TL olarak bilinirken, en düşük borçlanma miktarı ise ı 941.76 TL, en yüksek 7 bin 06 TL olarak askeri borçlanma hakkına sahip olan vatani görevlerini yerine getiren erkeklere bu ödeme miktarları süreye göre yapılmaktadır.

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