Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi başarılı bir şekilde devam ediyor. Aşı randevusu için yoğunluk oluşurken hangi aşıyı olmalıyım sorusuyla ilgili araştırmalar da gün içerisinde sık sık yapılıyor. Bilindiği gibi, aşı randevusu alırken Sinovac aşısı ya da Biontech aşısından birisinin seçilmesi gerekiyor. Bu noktada da, Sinovac mı daha iyi Biontech mi daha koruyucu konusuyla ilgili bilgi edinme süreci yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı, vatandaşların merak ettiği mRNA (Biontech) ve inaktif (Sinovac) aşılarla ilgili bilgi notu paylaştı.

HANGİ AŞIYI SEÇMELİYİM?

Bakanlık, koronavirüs aşısı yan etkileri hakkında bilgi verirken Sinovac mı daha iyi Biontech mi daha güvenli sorusuna da cevap niteliğinde bir açıklama yaptı. Peki, Sinovac ve Biontech aşısı kimin ve hangi ülkenin? Sinovac mı daha iyi yoksa Biontech mi?

İşte, her iki aşının karşılaştırması ve koronavirüs aşısı yan etkileri hakkında bilgiler