Son dakika haberi: Genç kadından sevgilisine akılalmaz şantaj! Uygunsuz görüntülerini gönderdi...

Son dakika haberi: Sağlık personeli genç kadın, duygusal ilişki içerisinde olduğu polis memuru sevgilisiyle ayrıldıktan sonra kıskançlık krizine girerek şantaja başvurdu. Olay geçtiğimiz yıllarda İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Geçtiğimiz yıllarda duygusal olarak ilişkiye başlaylayan polis memuru Gökhan K., kız arkadaşı Güner K.'nın psikolojik sorunları olduğunu fark edince ilişkiyi sonlandırmaya karar verdi.

ÜSTSÜZ FOTOĞRALARI ABLASINA GÖNDERDİ

Çift ilişkiye son verdikten sonra Gökhan K., başka bir ilişki içerisine girdi. Sosyal medya üzerinden genç adamı takip eden Güner K., eski sevgilisinin yanında başka bir kızla birlikte fotoğraf görünce öfkelenerek Gökhan K.'nın ablasına bir fotoğraf gönderdi. Genç kadının gönderdiği fotoğrafta üzerinde sadece iç çamaşırı ve Gökhan K.'nın ise üzerinde kıyafet bulunmuyordu.