Son dakika: İstanbul'da korkunç cinayeti! Uzman çavuş, nişanlısı kadın tarafından öldürüldü

Hemen ameliyata alınan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Gizem E. ise hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adli işlemleri yapılmak üzere Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.