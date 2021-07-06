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Giriş Tarihi: 6.7.2021 11:25 Son Güncelleme: 6.7.2021 11:34

Son dakika: Tekirdağ’dan bir acı haber daha: Sahte içkiden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı!

DHA
Son dakika: Tekirdağ’dan bir acı haber daha: Sahte içkiden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı!

Son dakika:Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek, yaşamını yitirenlerin sayısı, 12’ye yükseldi. Hastanede entübe olan Vedat Bektaş (24) ile Ahmet Ataman (60) da bu sabah hayatını kaybetti.

Son dakika: Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 30 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ve eşi Levent Engin, Hasan Nişancı hayatlarını kaybetti.

Hastanede entübe olan Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman'ın bu sabah saatlerinde yaşamını yetirmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı, 12'ye çıktı.

Çorlu Devlet Hastanesi'nde bugüne kadar tedavileri tamamlanan 11 kişi, taburcu edilirken, 2'si entübe 7 kişinin de yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.


6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı, aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, Vedat Vatansever, Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç, mahkemece tutuklanmıştı.

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Son dakika: Tekirdağ’dan bir acı haber daha: Sahte içkiden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı!
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