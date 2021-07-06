Marmara Bölgesi'ndeki hava hareketliliği nedeniyle Meteoroloji Marmara'da yaşayanları dolu, sel ve su baskınına karşı uyardı. Özellikle giriş kat ve dükkanların olumsuz etkilendiği şiddetli yağışlar için vatandaşlar tedbirli olmaya çağrıldı. Ayrıca meteoroloji uzmanları İstanbul ve çevre illeri "süper hücre yağışı" konusunda uyardı. Uyarılar üzerine bölgede yaşayan vatandaşlar bu hava olayı hakkında süper hücre yağışı nedir, neden olur; süper hücre fırtınası nasıl oluşur ve oraj ne demek gibi sorulara yanıt arıyor.

SÜPER HÜCRE NEDİR?

Hava olaylarına ilgili kişiler, süper hücre yağışı nedir, neden olur sorusuna cevap arıyor. İngilizce supercell olarak adlandırılan süper hücre, atmosferin yüksek seviyelerinde meydana gelen kuvetli bir oraj biçimi olarak tanımlanır. Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olarak tasnif edilen süper hücre, aslında en seyrek görülen fırtına şeklidir. Yüksek nem oranı, havadaki yoğun kararsızlık ve bir tetikleyici gerekir.