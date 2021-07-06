Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günü düzenlenmekte olan çekilişin ikramiyesi büyüdükçe ilgi de artıyor. Vatandaşlar 43 milyonu aşkın ikramiyenin sahibi olmanın hayaliyle online uygulamadan veya bayiler üzerinden biletlerini dolduruyor. Hal böyleyken "6 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları da gündeme taşınmaya başladı. İşte 6 Temmuz 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

6 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ AÇIKLANDI MI?

Haftanın ilk Süper Loto çekilişi Salı günü yani bu akşam yapılacak Süper Loto çekiliş saat 21:30'da düzenlenecek. Sonuçlar ise hemen ardından açıklanacak. Aşağıda yer alan link üzerinden bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.