TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine göre, tüketici fiyatları bu ay bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 17,53 seviyesinde artış gösterdi. TÜİK verilerine göre TÜFE (Tüketici fiyat endeksi) yıllık %17,53; aylık %1,94 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti. Bu gelişmeler memur maaşlarını, emekli zamlarını ve kira zamlarını da doğrudan etkiledi. Buna bağlı olarak Temmuz 2021 kira artış oranı belli oldu mu, kiralara ne kadar zam gelecek gibi sorular gündeme geliyor. Temmuz ayı kira zammı hesaplama ve Temmuz ayı kira artış oranı haberimizde.
TEMMUZ 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
TÜFE'de %14,55'lik bir artış gerçekleşmesi nedeniyle Temmuz ayı kira artış oranı da %14,55 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranları ışığında yapılabilecek en üst kira zam oranı tespit edildi.
KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?
Kira artış oranı, kirada bulunulan mülkün sahibi tarafından uygulanacak en yüksek zam oranını belirlemektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı. Bu açıklama ışığında Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
TÜFE 12 aylık ortalamasının baz alınmasıyla 2021 yılı Haziran ayı kira artış oranı %14.13 oranında gerçekleşmişti.
TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA
Örneğin, kirası 1000 TL olan bir konut için Temmuz 2021 kira artış oranı olan %14.55 oranında zam hesabı yapalım. Bu konut için Temmuz ayı kira zammı tutarı 145,50 TL olacaktır.