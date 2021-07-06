Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor! 2021 Ticaret Bakanlığı personel memur alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler?

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre bakanlık 75 sözleşmeli muayene memuru alacak. Bakanlık bünyesinde taşra teşkilatında istihdam edilecek olan personel alımı için başvurular dijital ortamda 7-16 Temmuz arası alınacak. Çeşitli illerde istihdam edilecek olan muayene memuru adayları 2021 Ticaret Bakanlığı personel memur alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler diye araştırıyor. Bakanlığın ilanına ilişkin detaylar haberimizde.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

75 sözleşmeli muayene memuru alımı için başvurular dijital ortamda 7 Temmuz'da başlayacak ve 16 Temmuz'a kadar alınacak. Başvurular "Kariyer Kapısı" platformundan yapılacak. Posta ile ya da yüz yüze gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecek.

ATAMA İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ticaret Bakanlığı memur alımı ataması için ilgili KPSS puan türündeki başarı sırasına öncelik verilecek. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak aranan nitelikler arasında yer alıyor. En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak da belirtilen şartlar arasında gösteriliyor.

HANGİ İLLERE KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Ağrı - 8

Artvin-8

Edirne - 15

Gaziantep - 1

Hatay - 3

İstanbul - 25

Kilis - 5

Şırnak - 10

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek ve adaylar "kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; mezun olduğu örenim dalı itibarı ile bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" açısından değerlendirilecek. Yüz üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. KPSS P3 puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Sözlü sınava başarı sırasına göre atama yapılacak olan kadro sayısının 4 katı kadar aday çağırılacak. Sınava girmeye hak kazanan adaylar 10 gün önceden Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ilan edilecek. Sınav sonuçları ise aynı sayfadan görüntülenecek.