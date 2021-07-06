Tosuncuk’un para oyunu

Çiftlik Bank
yönetim kurulu üyesi Savaş Yıkılmaz
mahkemede verdiği ifadesinde şirketin yönetim kurulunda bulunan sanıklar Hakkı Cangül
ve Ahmet Furkan Ferman
'ın, Aydın'ın koruması ve elinde daha önce onun adına imza atma yetkisi bulunan Cafer Çolak
'a mallara el koyulmuş olmasına rağmen geçmişe yönelik imza attırdıklarını söyledi. İmza attırmaktaki amacı da açıklayan Yıkılmaz, "Çiftlik Bank'ın Yeşilyurt Gayrimenkul
'de 2 milyon liraya yakın bir alacağı var. Çolak'a imza attırarak paranın yarısını tahsil ettiler. Hakkı'nın babası Şinasi ve başkalarının hesaplarına aktardılar. Bunun araştırılmasını istiyorum" dedi. Bu itiraf akıllara "Aydın Türkiye'ye döndükten sonra kendisine güvendiği adamları aracılığı ile para garantisi oluşturmaya çalışıyor, uzaktan para depoluyor" ihtimalini getirdi. Mahkeme, Cangül ve Ferman hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu, gerekli araştırmaların yapılmasını istedi. Öte yandan Aydın'ın şirketiyle ilgili yanında getirdiği 300 sayfalık evrak, incelenerek müfettiş raporlarıyla karşılaştırıldı ve 60 sayfalık sorular hazırlandı.