Üvey babasını bıçaklayıp, arkadaşını öldürmüştü: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kocaeli Kandıra İlçesi Çarşı Mahallesi'nde 29 Ekim 2020'de meydana gelen olayda, İddialara göre aralarında husumet olduğu öne sürülen Hüseyin Özer (19), üvey babası Erol Erdiz (41) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Özer, üvey babası Erol Erdiz'i bıçakladı. Yaşanan kavga esnasında Erdiz'in yanında bulunan ve araya girmek isteyen arkadaşı Ümit Sanlı'da, Hüseyin Özer tarafından 16 bıçak darbesi ile ağır yaralandı. 2 kişiyi bıçaklayan Hüseyin Özer olay yerinden kaçarken, görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ümit Sanlı olay yerinde hayatını kaybederken Erol Erdiz kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrasında emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Hüseyin Özer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MÜEBBET VE 12 YIL HAPİS CEZASI
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayla ilgili olarak görülen davaya olayda ağır yaralanan Erol Erdiz, olayda hayatını kaybeden Ümit Sanlı'nın annesi Ayşe Sanlı ve tutuklu sanık Hüseyin Özer ile taraf avukatlatı katıldı. Son söz ve sanık ve avukatının son savunmaları sonrasında mahkeme heyeti kararını açıkladı.Mahkeme heyeti Sanık Hüseyin Özer hakkında Ümit Sanlı'yı öldürme suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına, sanığın Erol Erdiz'i öldürme kastı ile hareket ettiği, ancak teşebbüste kaldığı gerekçesi ile 12 yıl hapis cezası verdi.