Üvey babasını bıçaklayıp, arkadaşını öldürmüştü: Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

MÜEBBET VE 12 YIL HAPİS CEZASI

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayla ilgili olarak görülen davaya olayda ağır yaralanan Erol Erdiz, olayda hayatını kaybeden Ümit Sanlı'nın annesi Ayşe Sanlı ve tutuklu sanık Hüseyin Özer ile taraf avukatlatı katıldı. Son söz ve sanık ve avukatının son savunmaları sonrasında mahkeme heyeti kararını açıkladı.Mahkeme heyeti Sanık Hüseyin Özer hakkında Ümit Sanlı'yı öldürme suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına, sanığın Erol Erdiz'i öldürme kastı ile hareket ettiği, ancak teşebbüste kaldığı gerekçesi ile 12 yıl hapis cezası verdi.