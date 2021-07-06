Vakıf Emeklilik BES İptal - Vakıf Emeklilik Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?

Çalışana işveren tarafından açılan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde, çalışanın her ay maaşından bir tutar kesilerek bireysel emeklilik hesabına yatırılır. Çalışan istediği zaman bu bireysel emeklilik sistemini iptal edebilir. İptal etmek için belirli koşulları yerine getirmesi gerekir. Vakıf emeklilik BES iptali nasıl yapılır? Merak ediliyordu. Vakıf emeklilik BES iptal telefon numarası, SMS ve iptal formu gibi konuları hazırladık. İşte ayrıntılar…

VAKIF EMEKLİLİK NASIL İPTAL EDİLİR?

Vakıf bireysel emeklilik hesabınız varsa ve bu hesabı iptal etmek istiyorsanız, bu işlemi birden fazla yöntemle gerçekleştirme imkanınız bulunmaktadır. Bireysel emeklilik iptali için SMS yolu, BES robotu, telefon, WhatsApp yolunu kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

SMS İLE VAKIF EMEKLİLİK BES İPTALİ NASIL OLUR?

BES iptalini SMS yolu ile iptal etmek istiyorsanız eğer telefonunuzun mesajlar kısmından "VEML boşluk T.C. kimlik numarası boşluk CAYMA boşluk doğum tarihinizi yazın ve 4933'e SMS gönderin.

Gönderdiğiniz mesaj ile BES iptal işleminiz gerçekleşecektir. Ve Vakıf emeklilik tarafından durum değerlendirme kısmına alınacaktır. İptal talebinin ardından 10 iş gününde talebiniz onaylanacaktır ve şahsınıza para iadesi gerçekleşecektir.

BES ROBOTUNU KULLANARAK VAKIF EMEKLİLİK OTOMATİK BES İPTALİ

Bireysel emeklilik işleminiz iptali için BES robotunu kullanmak için internet sayfasının altında yer alan "Otomatik BES robotu" nu işaretleyiniz. Sayfada açılan görüşmeyi başlat kısmını seçiniz. Açılan yeni sayfada sohbet penceresi karşınıza çıkacak. Bu alana "Otomatik BES cayma hakkı" mesajını yazın ve iletin. İptal talebi verdikten sonra size mesaj gelecektir. Eğer BES iptalini gerçekleştirmek istiyorsanız ve kararınız kesinse mesaj kısmına son olarak T.C. kimlik numaranızı yazıp işlemi sonlandırınız.

TELEFON İLE VAKIF EMEKLİLİK BES İPTALİ NASIL OLUR?

Vakıf emeklilik hesabınızın iptali için telefon yolunu tercih ediyorsanız 0 850 222 9 237 numarayı arayınız. Çağrı merkezine cayma talebini söyleyiniz ve bu yol ile BES iptal işlemlerinizi eksiksiz bir şekilde halledebilirsiniz

WHATSAPP YOLU İLE VAKIF EMEKLİLİK BES İPTALİ NASIL YAPILIR?

Bireysel emeklilik hesabınızın iptali için WhatsApp yolunu tercih ediyorsanız eğer 0549 802 47 75 numarası ile Bireysel emeklilik iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Diğer imkanlara göre WhatsApp yolu daha kolay bir yoldur.

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