Vicdanları sarsan olay: Bu nasıl anne!

'DÜNYA' İSMİ KONULDU



Uzman Doktor Mevlüt Kürşat Akkar'ın tedavisini yaptığı bebeğin bakımını ise Yenidoğan Servis sorumlusu olan hemşire Şeyma Bayram üstlendi. Yeni kıyafetler alınan ve yakından ilgilenilen bebeğe doktor ve hemşireler 'Dünya' adını verdi. Annesinin gelmesi beklenen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Doktor Mevlüt Kürşat Akkar ,"Bu bebeğimiz bize 14 Haziran günü getirildi. Bebek ilk geldiğinde solunum sıkıntısı ve sağlık problemleri vardı. Biz bebeğimize hemen gereken müdahaleleri yaptık. Tedavilerin sonucunda bebeğimizin iyileşti ve kendine geldi. Çocuğumuz taburcu olma dönemine yakın aileye ulaşmaya ve bilgilendirmeye çalıştık. Ama ailesine bir türlü ulaşamadık. Sağlık ekipleriyle yapılan araştırmada ailesine ulaşamadık. Daha sonra emniyete bilgi verdik. Çocuğun sahibi çıkmadı. Bebeğin her türlü bakımı hastanemiz tarafından yapılıyor. Şu an gayet sağlıklı bir durumda. Bebeğimiz şu an hastanemizin gözbebeği oldu ve annesinin gelip almasını bekliyoruz" diye konuştu.