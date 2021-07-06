‘Vurmadım, itekledim’

Konya
'da çıkan tartışma sonucu kuzeni Bedirhan Aparır
'ın (21) attığı tek yumrukla yere yığılan Hüseyin Özcan
(41) tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetti. 12 Haziran'da gerçekleşen olay sonrası katil zanlısı kuzen Bedirhan Aparır yakalanarak gözaltına alındı ancak nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Özcan'ın ölüm haberi üzerine hakkında yeniden yakalama ve gözaltı kararı verilen Aparır'ın Cinayet Büro Amirliği
'nde verdiği ifade ise şaşırttı. Aparır "Ben yumruk atmadım, sadece itek- Bedirhan Aparır ledim" dedi.