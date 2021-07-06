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Giriş Tarihi: 6.7.2021 10:39

Yağışlar ne zaman bitecek, dolu yağacak mı? Meteoroloji’den İstanbul için şiddetli yağış ve süper hücre uyarısı: 6 Temmuz Salı hava durumu

Yağışlar ne zaman bitecek, dolu yağacak mı? Meteoroloji’den İstanbul için şiddetli yağış ve süper hücre uyarısı: 6 Temmuz Salı hava durumu

Meteoroloji İstanbul ve çevre illeri bugün için şiddetli yağış, sel ve taşkınlara karşı uyardı. Ayrıca İstanbul merkezli süper hücre yağışlarının görüleceğine dair uyarıda bulundu. Uyarılara karşı önlem almaya hazırlanan vatandaşlar, yağışlar ne zaman bitecek ve dolu yağacak mı diye araştırmaya koyuldu. Meteoroloji’den İstanbul için şiddetli yağış ve süper hücre uyarısı üzerine önlem alan vatandaşlar günlük hava durumu hakkında araştırma yapıyor. İşte 6 Temmuz Salı hava durumu!

Şiddetli yağışla güne başlayan İstanbullular yağışlar ne zaman bitecek, dolu yağacak mı diye merak ediyor. Son yıllarda yaz aylarında sıkça görülen dolu yağışları sebebiyle endişeli olan vatandaşlar, güncel hava durumu verilerini inceliyor. İstanbul için şiddetli yağış ve süper hücre uyarısı üzerine vatandaşlar dolu riskine karşı araçlarının üzerini örttü. Meteoroloji'den yapılan İstanbul için şiddetli yağış ve süper hücre uyarısı ile bugün için önlemlerini alan pek çok kişi 6 Temmuz Salı hava durumu verilerini inceliyor. İşte Meteoroloji güncel verileri.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmin raporuna göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı bekleniyor. Bugün akşam saatlerine kadar gök gürültüsü ve şiddetli yağışlar etkili olacak. Semt semt sağanak ve sel tehlikesinin yanı sıra uzmanlar dolu yağışı ihtimaline karşı vatandaşları uyarıyor.

SICAKLIKLAR NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Salı günü Marmara başta olmak üzere yurdun iç kesimlerini ve Batı Karadeniz'i etkilemesi beklenen yağışlar Çarşamba gününden itibaren azalacak ve sıcaklıklar yükselişe geçecek. Ege ve Akdeniz'de sıcaklık değerleri yükselişi sürdürecek. Termometreler gölgede 39 dereceye ulaşacak.

İSTANBUL'DA DOLU YAĞACAK MI?

Süper hücre yağışlarının etkisiyle İstanbul, Düzce, Yalova, Sakarya ve çevre illerde sağanak yağışlara ek olarak bölgesel dolu yağışı bekleniyor. Meteoroloji vatandaşlar dolu ihtimaline karşı önlemlerini almaya davet ediyor.

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Yağışlar ne zaman bitecek, dolu yağacak mı? Meteoroloji’den İstanbul için şiddetli yağış ve süper hücre uyarısı: 6 Temmuz Salı hava durumu
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