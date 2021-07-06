Yağışlar ne zaman bitecek, dolu yağacak mı? Meteoroloji’den İstanbul için şiddetli yağış ve süper hücre uyarısı: 6 Temmuz Salı hava durumu

Şiddetli yağışla güne başlayan İstanbullular yağışlar ne zaman bitecek, dolu yağacak mı diye merak ediyor. Son yıllarda yaz aylarında sıkça görülen dolu yağışları sebebiyle endişeli olan vatandaşlar, güncel hava durumu verilerini inceliyor. İstanbul için şiddetli yağış ve süper hücre uyarısı üzerine vatandaşlar dolu riskine karşı araçlarının üzerini örttü. Meteoroloji'den yapılan İstanbul için şiddetli yağış ve süper hücre uyarısı ile bugün için önlemlerini alan pek çok kişi 6 Temmuz Salı hava durumu verilerini inceliyor. İşte Meteoroloji güncel verileri.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmin raporuna göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı bekleniyor. Bugün akşam saatlerine kadar gök gürültüsü ve şiddetli yağışlar etkili olacak. Semt semt sağanak ve sel tehlikesinin yanı sıra uzmanlar dolu yağışı ihtimaline karşı vatandaşları uyarıyor.