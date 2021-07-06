Adana Yüreğir Belediyesi'nin 16 branşta düzenlediği ücretsiz Yaz Spor Okulları başlıyor. Spor tesislerinde daha fazla çocuk ve gencin katılımını sağlamak amacıyla uygulanan Yaz Spor Okulları kayıtları devam ediyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Çocuklarımızı, gençlerimizi yatkın oldukları branşlarda sporla buluşturuyoruz. Başarılı olan genç yeteneklerimizi de Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

ÜCRETSİZ FAYDALANACAK

Yüreğir Belediyesi Yaz Spor Okulları, özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların yaz aylarında serbest zamanlarını, en iyi şekilde değerlendirmeleri için uzman antrenörler nezaretinde aynı anda binlerce çocuğa ve gence hizmet verecek şekilde planlandı. Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi ve Yüreğir Belediyesi Beyaz Masa'da kayıtları devam eden spor okullarında 6-15 yaş arası çocuk ve gençler; Jimnastik, Yüzme, Badminton, Tenis, Futbol, Taekwondo, Karate, Masa Tenisi, Basketbol, Voleybol, Bisiklet, Bocce, Güreş, Satranç, Muaythai ve Okçuluk branşlarından ücretsiz olarak faydalanacak.

"TÜRK SPORUNU KAZANDIRACAĞIZ"

Gençleri ve çocukları yaz spor okullarına kayıt yaptırmaya davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Çocuklarımızı, gençlerimizi yatkın oldukları branşlarda sporla buluşturuyoruz. Başarılı olan genç yeteneklerimizi de Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi yaz spor okullarımıza bekliyorum" dedi.