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Giriş Tarihi: 6.7.2021 16:28 Son Güncelleme: 6.7.2021 16:38

Ziraat Bankası BES iptali - Ziraat Bankası Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası BES iptali - Ziraat Bankası Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?

Bireysel Emeklilik Sistemi, vatandaşların iş hayatı süresi içerisinde yapmış oldukları birikimleri uzun süre kapsamında ek gelir sağlayan sigorta kapsamıdır. BES hesabı açan bankalardan biri de Ziraat Bankası’dır. BES hesabınızı istediğiniz zaman açabilir ve iptal edebilirsiniz. Ziraat Bankası BES iptali nasıl yapılır? Konusu oldukça çok merak edilenler arasındaydı. İşte, Ziraat Emeklilik iptal telefon numarası, SMS ve iptal formu...

Bireysel Emeklilik Sistemi hem gönüllü olarak hem zorunlu olarak yatırım yapma fırsatı sunmaktadır. Gönüllü olarak isteyen her kişi emeklilik hesabı açtırabilir, zorunlu olarak ise çalışanlar ilk işe başladıklarında bireysel emeklilik hesabı açılmaktadır. Ziraat Bankası Bireysel Emeklilik sistemine dahil olup bir süre sonra iptal etmek isteyen vatandaşlar iptal sürecinin nasıl geliştiğini araştırmaktadır. Ziraat Bankası BES iptali nasıl yapılır? İşte, Ziraat Emeklilik iptal telefon numarası, SMS ve iptal formu...

ZİRAAT BANKASI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Ziraat Bankası Bireysel Emeklilik Sistemini iptal etmek isteyen vatandaşlar resmi internet sayfasından iptal işlemini yapabilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için Ziraat Bankası Emeklilik sayfasına giriş sağlayarak internet şubesine giriş yapılmalıdır. Açılan pencerede vatandaşın T.C. kimlik numarası, cep telefon numarası ve sorulan güvenlik kodunun doğru girilmesi istenmektedir. Cep telefonunuza bir kod gelecek gelen şifreyle sayfaya giriş yaptığınızda internet şubesi sayfasına girebileceksiniz.

Sayfaya giriş sağladığınızda değişiklik ve talepler seçeneğine girmelisiniz. Tekrardan otomatik katılım sözleşme seçeneği ile ilerlediğinizde yeni bir sayfa açılacak. Açılmış olan sayfada cayma talebime devam etmek istiyorum seçeneği ile ilerleyerek iptal talebinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yapmış olduğunuz iptal talebiniz onaylandığı taktirde bir süre içerisinde Bireysel Emeklilik Sisteminde olan mevcut paranız size iade edilecektir. Bu süreci takip etmek için 0850 222 97 00 çağrı merkezini arayarak kontrol sağlayabilirsiniz.

MOBİL UYGULAMA İLE ZİRAAT BANKASI BES İPTALİ NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankasının uygulamasına giriş yapmanız gerekecektir. Uygulamayı Google Play Store ya da APP Store mağazalarından indirebilirsiniz. BES iptali sayfasını açın. Sonra açılan sayfada T.C. numarası, kod ve cep telefon numarası girişi sorulur. İptalinizi açılan sayfayı takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası BES iptalinde kesinti yapılır mı?

Bireysel Emeklilik Sistemini iptal edip mevcut paranızı geri alabilirsiniz. Fakat, %25 devlet katkısının tamamını alabilmek için BES'den emekli olmanız gerekmektedir. İptalinizi gerçekleştirdikten sonra iade oranları ise;

  • İptalin ardından iki ay içinde kesintisiz olarak mevcut paranızı alabilirsiniz. Ancak iki ayın ardından kesinti yaşanabilir.
  • BES'ni 3 seneden az kullanırsanız BES iptalinin ardından devlet katkınızı alamazsınız.
  • 3-6 sene arasında BES kullanırsanız ve ardından iptal ederseniz mevcut devlet katkısının %15'ini alırsınız.
  • 6- 10 sene arasında BES kullanırsanız ve ardından iptal ederseniz mevcut devlet katkısının %35'ini alırsınız.
  • 10 sene BES kullanımı yaparsanız ve 56 yaşını tamamladığınızda mevcut paranızı ve mevcut devlet katkısının %25'ini alırsınız.

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Ziraat Bankası BES iptali - Ziraat Bankası Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?
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