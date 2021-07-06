Ziraat Bankası BES iptali - Ziraat Bankası Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?

Bireysel Emeklilik Sistemi hem gönüllü olarak hem zorunlu olarak yatırım yapma fırsatı sunmaktadır. Gönüllü olarak isteyen her kişi emeklilik hesabı açtırabilir, zorunlu olarak ise çalışanlar ilk işe başladıklarında bireysel emeklilik hesabı açılmaktadır. Ziraat Bankası Bireysel Emeklilik sistemine dahil olup bir süre sonra iptal etmek isteyen vatandaşlar iptal sürecinin nasıl geliştiğini araştırmaktadır. Ziraat Bankası BES iptali nasıl yapılır? İşte, Ziraat Emeklilik iptal telefon numarası, SMS ve iptal formu...

ZİRAAT BANKASI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Ziraat Bankası Bireysel Emeklilik Sistemini iptal etmek isteyen vatandaşlar resmi internet sayfasından iptal işlemini yapabilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için Ziraat Bankası Emeklilik sayfasına giriş sağlayarak internet şubesine giriş yapılmalıdır. Açılan pencerede vatandaşın T.C. kimlik numarası, cep telefon numarası ve sorulan güvenlik kodunun doğru girilmesi istenmektedir. Cep telefonunuza bir kod gelecek gelen şifreyle sayfaya giriş yaptığınızda internet şubesi sayfasına girebileceksiniz.

Sayfaya giriş sağladığınızda değişiklik ve talepler seçeneğine girmelisiniz. Tekrardan otomatik katılım sözleşme seçeneği ile ilerlediğinizde yeni bir sayfa açılacak. Açılmış olan sayfada cayma talebime devam etmek istiyorum seçeneği ile ilerleyerek iptal talebinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yapmış olduğunuz iptal talebiniz onaylandığı taktirde bir süre içerisinde Bireysel Emeklilik Sisteminde olan mevcut paranız size iade edilecektir. Bu süreci takip etmek için 0850 222 97 00 çağrı merkezini arayarak kontrol sağlayabilirsiniz.

MOBİL UYGULAMA İLE ZİRAAT BANKASI BES İPTALİ NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankasının uygulamasına giriş yapmanız gerekecektir. Uygulamayı Google Play Store ya da APP Store mağazalarından indirebilirsiniz. BES iptali sayfasını açın. Sonra açılan sayfada T.C. numarası, kod ve cep telefon numarası girişi sorulur. İptalinizi açılan sayfayı takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası BES iptalinde kesinti yapılır mı?

Bireysel Emeklilik Sistemini iptal edip mevcut paranızı geri alabilirsiniz. Fakat, %25 devlet katkısının tamamını alabilmek için BES'den emekli olmanız gerekmektedir. İptalinizi gerçekleştirdikten sonra iade oranları ise;