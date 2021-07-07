Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katılmış olduğu mezuniyet töreninde hakim ve savcı alımı yapılacağını duyurdu. Bu noktada Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar heyecan içinde bekliyor. Alım yapılacak kadrolar arasında adlî yargı hâkim ve savcı adayı, avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, idari yargı hâkim adayı yer alıyor. Buna göre; 1000 hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak? Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte hakim ve savcı alımı başvuru tarihleri ve detaylar…
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakim ve savcı alımları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül: "Yıl sonunda 1000 hakim savcı alımı yapacağız." ifadelerini kullandı
Bakan Gül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katıldı. Yıl sonunda hakim ve savcı alımı yapacakları müjdesini veren Gül, "Şimdiden çalışmaya başlayın. Sizleri hakim savcı olarak görmek isteriz. Mezuniyet bilgilerinizde tazeyken hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Yıl sonunda 1.000 kişi adli yargı hakim ve savcı, idari yargı hakim ve avukatlıktan adli yargı hakim ve savcı alımı gerçekleştirmiş olacağız.
Türkiye'de hukuk fakültesi mezunu olmadan, hakimlik sınavını kazanmadan, stajını yapmadan binlerce hakimin görev yaptığını vurgulayan Gül, insanların klavye karşısına geçip yargılama yaptığını, infaz yaptığını ve mahkeme gibi karar verdiğini söyledi.
"Yargıyı yargıya bırakalım, yargısız infaz yapmayalım" diyen Gül, "Delile göre hakim karar verir, hakimlerin yerine geçip karar verme yargıya en büyük haksızlık olur. Yargı kendi kararını adil bir şekilde verecektir. Hakim savcılarımızda bir annedir, babadır, eştir. Hakim savcılar bu tür toplumsal konularda duyarsız demek büyük bir haksızlık olur. Tek farkı var, hakim savcı o dosya hakkında bilgi sahibidir. O dosyanın delilini o biliyor. Hakim kararı yanlış mı verdi, bir üst merci var, itiraz etme yetkisi var" açıklamasında bulundu.
Başvuruların başlayacağı tarih hakkında henüz bir detay vermedi. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldiğinde taktirde haberimizde yer alacaktır.
Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;
Türk vatandaşı olmak,
Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,
Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
Kamu haklarından yasaklı olmamak,
Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,
Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak, şarttır.