Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 16 Temmuz resmi tatil mi olacak, açıklama geldi mi? Bu sene 16 Temmuz tatil mi, 2021 Kurban Bayramı tatili ile birleştirilecek mi?
Giriş Tarihi: 7.7.2021 07:13 Son Güncelleme: 7.7.2021 07:13

16 Temmuz resmi tatil mi olacak, açıklama geldi mi? Bu sene 16 Temmuz tatil mi, 2021 Kurban Bayramı tatili ile birleştirilecek mi?

16 Temmuz resmi tatil mi olacak, açıklama geldi mi? Bu sene 16 Temmuz tatil mi, 2021 Kurban Bayramı tatili ile birleştirilecek mi?

15 Temmuz, Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak 2016 yılından bu yana resmi bayram olarak geçiyor. Resmi bayram olması hasebiyle 15 Temmuz resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sene 15 Temmuz, Perşembe gününe denk geliyor ve bu nedenle de 16 Temmuz tatil mi sorusu bu tatil aralığında plan yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi takvime göre, 16 Temmuz tatil mi, bu yıl 15 Temmuz, Kurban Bayramı tatili ile birleştirildi mi? Bu başlık altından konu ile ilgili son gelişmelere ulaşabilirsiniz.

16 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığı, 15 Temmuz resmi tatilinin hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmediği, bu süre içerisinde tatil planı yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak bilinen 15 Temmuz tarihi için kısa bir süre kaldı. Darbe girişimi sonrası Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz'un üzerinden 5 yıl geçti. Bu sene 15 Temmuz perşembe gününe denk geliyor ve hafta sonu ile arasında 16 Temmuz Cuma bulunuyor. Resmi tatillerde okullar ve bazı kamu kuruluşları tatil edilebiliyor. Resmi takvimine göre, 16 Temmuz resmi tatil mi 2021 yılında 15 Temmuz ile hafta sonu tatili birleştirildi mi?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 15 Temmuz çalışanlar için bir günlük resmi tatil olarak sayılıyor. Ancak 16 Temmuz ile ilgili bir karar şu ana kadar verilmedi.

2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

...

ARKADAŞINA GÖNDER
16 Temmuz resmi tatil mi olacak, açıklama geldi mi? Bu sene 16 Temmuz tatil mi, 2021 Kurban Bayramı tatili ile birleştirilecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA